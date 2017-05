Erste Generalin der tschechischen Armee ernannt

In Tschechien ist erstmals eine Frau in den Generalsrang befördert worden. Präsident Milos Zeman ernannte Lenka Smerdova am Montag in einer feierlichen Zeremonie auf der Prager Burg zur Brigadegeneralin. Die 52-jährige ist im Führungsstab der tschechischen Armee für Rekrutierung und Personalpolitik zuständig. Einzelne Politiker hatten Smerdova im Vorfeld die fachliche Qualifikation abgesprochen.

"Die Armee ist längt keine reine Männerwelt mehr", entgegnete indes Generalstabschef Josef Becvar und verwies auf einen Frauenanteil in der Armee von fast zehn Prozent. Die Beförderung erfolgte am 72. Jahrestag des Kriegsendes in Europa, einem gesetzlichen Feiertag in Tschechien. (APA/dpa)