Erste gemeinsame CD des Opern-Paares Netrebko und Eyvazov

Die Opern-Stars auf musikalischen Abwegen - © APA

Vor dreieinhalb Jahren lernten sie einander in Rom kennen, demnächst sind sie erstmals gemeinsam auf einem Tonträger zu hören: Starsopranistin Anna Netrebko und ihr Ehemann und Tenor Yusif Eyvazov haben am Montag am Rande der Salzburger Festspiele erstmals über ihre gemeinsame CD “Romanza” geplaudert, mit der die beiden einen Ausflug in die Popklassik unternehmen.