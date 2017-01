Erste Fortschritte bei Waldbränden in Chile

Löscharbeiten bei wütenden Waldbränden in Chile - © APA (AFP)

Im Kampf gegen die schwersten Waldbrände in der Geschichte Chiles gibt es erste Fortschritte. Die Forstbehörde Conaf meldete, dass bis Sonntagabend (Ortszeit) von 124 Bränden elf gelöscht und 55 unter Kontrolle seien. Die zerstörte Gesamtfläche gab die Behörde mit rund 3.665 Quadratkilometern an, was fast der Fläche des Burgenlands entspricht.