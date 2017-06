Ab sofort Grillverbot in Wien für alle öffentlichen Plätze

“Es wäre unverantwortlich, bei dieser extremen Trockenperiode das Grillen weiter zu gestatten. Wir appellieren an die Bevölkerung, sich an dieses Verbot zu halten, um niemanden zu gefährden”, sagte Forstdirektor Andreas Januskovecz. Konkret ist “das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer und Licht sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und dessen Gefährdungsbereich im Gebiet der Stadt Wien” verboten. Das Grillen in privaten Gärten außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes ist gestattet. Die Stadt Wien mahnte aber angesichts der Hitze und der Trockenheit bei Grillen im Freien zu besonderer Vorsicht.

Die Grillplätze und Grillzonen im Donauinselbereich werden von der Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) kontrolliert. Die Grillplätze in Wienerwald-nahen Gebieten des Forstbetriebs werden von Förstern der MA 49 streng kontrolliert, im Draschepark in Liesing achten Mitarbeiter der MA 42 auf die Einhaltung des Grillverbots. Überall unterstützen die Grillplatzmeister die Kontrollen.

Statt Hitze am Griller gibt es in der Bundeshauptstadt auch Abkühlung. 24 Grad hat derzeit die Alte Donau, die Neue Donau, immer ein wenig kühler, weist 23 Grad auf. Die MA 45 – Wiener Gewässer wies darauf hin, dass alle Badestellen an Alter und Neuer Donau sogenannte EU-Badestellen sind. Alte und Neue Donau, Lobau, Mühlwasser und viele weitere Naturbadegewässer würden demnach eine “ausgezeichnete” Wasserqualität auf. Dies ist die höchste Bewertung laut EU-Badegewässer-Richtlinie.

In Oberösterreich bewirkt die aktuelle Hitzewelle bereits erste Flurbrände und Ernteausfälle. Am meisten betroffen sind der Zentralraum, das Mühlviertel und der Bezirk Braunau. Die Landespolizeidirektion berichtete von einem Waldbrand im Ausmaß von 100 Quadratmetern am Dienstagabend im Gemeindegebiet von Haslach im Bezirk Rohrbach. Die örtliche Feuerwehr rückte mit 50 Helfern und drei Tanklöschfahrzeugen aus und brachte ihn rasch unter Kontrolle. Verletzt oder gefährdet war niemand.

In Mauthausen im Bezirk Perg entdeckten Polizisten bei einer Streifenfahrt Dienstagnachmittag einen kleinräumigen Waldbrand nahe dem Bahnhof. Sie bekämpften ihn gleich mit einem Handfeuerlöscher aus ihrer Ausrüstung und alarmierten die Feuerwehr. Auch dieser Brand war rasch unter Kontrolle.

Der oberösterreichische Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) verglich die Niederschlagsmengen in den vergangenen 35 Tagen mit dem langjährigen Mittel. Das ergebe ein Minus von bis zu 71 Prozent in einzelnen Bezirken. Auch die bisherige Gesamtjahresniederschlagsmenge sei um bis zu 41 Prozent niedriger. Dadurch ruhe das Wachstum nahezu. Vor allem beim Winterweizen sei mit enormen regionalen Ertragseinbußen zu rechnen. Aber auch dem Grünland – somit der Rinderhaltung – und den Erdäpfeln mache die Situation zu schaffen. “Diese Dürre trifft unsere Bäuerinnen und Bauern an einem wunden Punkt. Die Fleisch- und Milchmärkte erholen sich gerade, nun ist der Ackerbau betroffen”, schilderte er.

(APA)