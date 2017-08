Erste Anklage nach G20-Krawallen in Hamburg

Teile der Stadt wurden verwüstet - © APA (Archiv/dpa)

Gut einen Monat nach den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg hat die Staatsanwaltschaft die erste Anklage gegen einen mutmaßlichen Gewalttäter erhoben. Der Prozess gegen den aus Polen stammenden Mann soll am 29. August beginnen, wie Oberstaatsanwalt Carsten Rinio am Dienstag sagte.