Erst Cupfinale, dann kommt Diego Maradona

Auf den Bregenzer Sandro Gotal wartet mit Dinamo Brest das Cupfinale und nach der Fußball WM in Russland kommt Diego Maradona.

In der Liga läuft es für Sandro Gotal mit Dinamo Brest noch nicht optimal. Nach sieben Spieltagen liegt der weissrussische Klub auf Platz acht. Der Bregenzer Sandro Gotal kam in vier Spielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer. Am Sonntag wartet auf den 26-Jährigen und seine Teamkollegen das Cupfinale gegen den überlegenen Tabellenführer Bate Borisov. Nach der WM in Russland dann kommt Diego Maradona. Der 57-jährige Argentinier wird Präsident des Klubs und soll als Verantwortlicher neben der Fußballstrategie des Vereins auch die NW-Akademie neu ordnen. Maradona wird auch als Coach in Brest tätig sein und Gotal freut sich schon auf dessen Trainingseinheiten.