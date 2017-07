Errichtergemeinschaft für Betreutes Wohnen in Mäder

Mäder. (mima) Auf dem Standort neben der Volksschule beziehungsweise hinter dem Adeg-Markt entsteht in den nächsten Monaten ein dreistöckiges Gebäude, in welchem unter anderem betreutes Wohnen untergebracht sein wird. Anfang April fiel der Startschuss für die Bauarbeiten – Fertigstellung ist für Ende 2018 vorgesehen.

Vogewosi fungiert als Bauherr

Während auf der Baustelle die Arbeiten auf Hochtouren laufen, wurde dazu Anfang Juli in einer Sitzung des Ausschusses auch über die Auswahl der Materialen gesprochen und entschieden. Die weiteren Ausschreibungen werden nun von der VOGEWOSI gemacht, da diese in diesem Fall als Bauherr fungiert. Am Standort mitten in Mäder soll so in den kommenden Monaten ein Gebäude mit einem Stahlbetonrippenskelett als Tragkonstruktion und einer Holzfassade entstehen.

Beschlussrecht beim Gemeindevorstand

Kürzlich wurde nun von der VOGEWOSI ein Entwurf über die Bildung einer Errichtergemeinschaft für das Betreute Wohnen vorgelegt. Dabei wird das Erdgeschoss des Gebäudes mit Kinderbetreuung, einem Mehrzweckraum, einer Arztpraxis und Räumlichkeiten für die Elternberatung, den Krankenpflegeverein und den Mobilen Hilfsdienst von der Gemeinde errichtet. Die drei Obergeschosse für Betreutes Wohnen und sozialen Wohnbau mit 12 Zweizimmerwohnungen, zwei Dreizimmerwohnungen und vier Vierzimmerwohnungen sowie einem Betreuerzimmer sind im Eigentum der VOGEWOSI. „Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 5.100.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und der Gemeindevorstand wurde ermächtigt die Vertragsverhandlungen abzuschließen“, so Bürgermeister Rainer Siegele über das Ergebnis bei der letzten Gemeindevertretersitzung.