Eröffnung neuer Mühlbach-Abschnitt

Im Rahmen eines öffentlichen Festakts wird Pfarrer Wilfried Blum den neu gestalteten Mühlbach segnen und symbolisch der Öffentlichkeit übergeben. In den vergangenen Monaten hat die Marktgemeinde den Bachlauf des Mühlbachs zwischen Räterstraße und Langgasse auf einer Länge von 110 Metern naturnah gestaltet. Die steilen Ufermauern wurden entfernt und durch flach bepflanzte Böschungen ersetzt. So sind ein natürlicher Zugang zum Wasser sowie eine natürliche Einbettung des Gewässers in die Umgebung entstanden.

10 Jahre naturRankweil

Im Zuge des Festakts wird außerdem das 10-jährige Jubiläum der Veranstaltungsreihe natuRankweil gefeiert. Interessierte erhalten Informationen zu verschiedenen Naturthemen und für Kinder gibt es Spielmöglichkeiten wie beispielsweise einen Schatzkammer-Natur-Erlebniswagen, bei dem Natur mit allen Sinnen wahrgenommen werden kann. Zudem wartet ein Infostand über Naturvielfalt, naturnahe Begrünung und anderen Themen auf die BesucherInnen. Geplant ist außerdem eine Fotoausstellung mit historischen Bildern des Mühlbachs sowie Fotos von den Arbeiten für die Neugestaltung.

Für Unterhaltung sorgen die Tostner Straßenmusikanten, die Bewirtung übernimmt ein Team der Pfadfindergruppe Rankweil. Die Veranstaltung am Mühlbachweg bei der ehemaligen Nudelfabrik Scheidbach in Rankweil ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad gut erreichbar.