Eröffnung des neuen VLV Kundenbüros

Am Freitag setzte die VLV mit der offiziellen Eröffnung des neuen Kundenbüros, der KFZ Stelle und der Generalagentur Salzinger im Kaiserpark einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der Vorarlberger Landesversicherung.

LUSTENAU Vorstandsdirektor Robert Sturn konnte zu den Feierlichkeiten rund fünfzig Gäste, darunter Festredner Bürgermeister Kurt Fischer und Margarethe Salzinger (Generalagentur), sowie Landesfeuerwehrinspektor Hubert Vetter, Graham Fitz (Hypobank), Anton Vogelmann, Guido Riedmann, Architekt Christoph Gilhaus mit Barbara, Andreas Vonier und Claudio Kohler (Zima Wohnbaugesellschaft) begrüßen.

Nach der feierlichen Segnung durch Pfarrer Josef Drexel und der musikalischen Umrahmung mit dem Bläserensemble der Musikschule Lustenau eröffnete Vorstand Robert Sturn das Gebäude, das neben der Vinothek „Der Vorkoster“ auch 400 Quadratmeter Gewerbefläche und acht Wohnungen beherbergt.

Am darauffolgenden Samstag fand für die Bevölkerung ein Tag der offenen Tür statt, an dem rund 150 Besucher die neuen Räumlichkeiten begutachteten.

Dabei konnten Interessierte auch mit Gebietsleiter Werner Moosbrugger und Sabine Ronacher (Backoffice), sowie Manfred Leipold, Florian Vetter, Robin Violand, Sefer Demir und Alexander Breuss vom Berater-Team ins Gespräch kommen.

Die VLV steht seit 1920 für Kompetenz im Versicherungsbereich. Ursprünglich vor allem in der Feuer- und Haushaltversicherung tätig, vertritt die sie heute mit einem dichten Netz von qualifizierten Betreuern ihre Kunden in allen Versicherungsfragen. SIE