Eröffnung der neuen Hefel Wohnwelt

Nachhaltige Wohnträume Hefel, seit über 60 Jahren Wohnbaupartner, punktet mit Qualität und Erfahrung. Lauterach. Wohnbau-Unter­nehmen gibt es im Land einige. Was aber spricht für eine Wohnung von Hefel Wohnbau? „Qualität, Lage, Erfahrung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis“, betont Baumeister Wilfried Hefel, der das Unternehmen mit Graziella und Christian Hefel führt. Schließlich sei man seit über 60 Jahren erfolgreich in der Branche tätig und habe sich völlig auf den Wohnbau konzentriert, das bedeute eine hohe Spezialisierung. Für Hefel muss eine Wohnung allerdings nicht nur gut gebaut sein, sondern auch rechtlich alle Voraussetzungen erfüllen. „Das fängt beim Vertrag an und reicht bis zu einer Hausverwaltung, die die Betriebskosten genauestens regelt.“ Letztlich beginne eine nachhaltige Wohnung bereits beim Kauf des Grundstücks. Bei Hefel beschäftigt man sich intensiv mit den Kundenwünschen, und die Spezialisierung auf den Wohnbau erlaubt es auch, über den Tellerrand hinauszublicken. 3D-Visualisierungsplattform Ein Meilenstein der Firmengeschichte war dabei die Eröffnung des Terminal V vor zehn Jahren. Die multifunktionale Visualisierungs- und Veranstaltungsplattform erlaubt dem Kunden eine Raumbegehung im Maßstab 1:1. Eine lange Tradition hat bei Hefel auch das multimediale Wohnen. Wobei, wie Wilfried Hefel betont, sich vieles gewandelt hat. „Heute setzen wir auf Ausstattungen, die nützlich und energiesparend sind, so wie Einzelraum-Temperatur-Steuerung, Energiespartasten oder Verbrauchsmonitoring. Auch Anleger werden bei Hefel bestmöglich betreut. Das Anleger-Service-Paket befreit von der Vermietung bis hin zum Mietinkasso von allem Organisatorischen. Das Vollkaskopaket sichert den Anleger zusätzlich bei Mietausfall und Reparaturen ab. Auch in Zukunft will Hefel seine Kunden längerfristig begleiten. Um die steigenden Kosten aufzufangen, setzt man künftig auf eine höhere Systembauweise – das heißt Vorfertigung im Rahmen der Möglichkeiten. Fakten zur Firma » Standort: Lauterach » gegründet: 1949 » 100 Mitarbeiter » 500 Kunden werden mit dem Anleger-Service-Paket betreut VN/ Hanna Reiner