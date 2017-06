Ernüchterndes Bild von EU und UNO im Siemens-Prozess

Die Siemens-Zentrale in Wien-Floridsdorf - © APA (Hochmuth)

Ein sehr ernüchterndes Bild der Rolle von EU und UNO beim Wiederaufbau des zerstörten Ex-Jugoslawiens zeichnete am Mittwoch ein Zeuge im Schmiergeldprozess um angeblich illegale Zahlungen von Siemens Österreich an Lobbyisten in Ex-Jugoslawien. So sei einer der fähigsten Manager am Balkan von den internationalen Organisationen “abgesägt” worden, dafür herrschte im Gegenzug allgemeines Chaos.