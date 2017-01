Erntemengen 2016 stark gestiegen

Spitzenernte bei Raps und Co - © APA (dpa/Symbolbild)

Die Getreideernte samt Mais, Hirse und Co in Österreich hat im Vorjahr den im August prognostizierten Wert von insgesamt 5,69 Millionen Tonnen erreicht. Das ist ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem dürregeprägten Jahr 2015. Im Zehnjahresvergleich entsprach die Getreideproduktion des vorigen Jahres einem Anstieg von 12 Prozent, berichtete die Statistik Austria am Dienstag.