Erntedankfeier und schönes Hoffest

Eine prachtvolle Erntekrone vom Obst- und Gartenbauverein war in der Erntedankfeier in der Kirche mit Pfarrer Gottfried Wegleitner zu bewundern. Diese brachte den Dank für die vielfältigen Früchte der Erde zum Ausdruck. Im Anschluss an die Ertedankmesse und die Agape mit Tanzvorführung vom Trachtenverein luden Hubert und Helga Tschabrun gemeinsam mit den Schneggahüslern wieder zum alljährlichen Hoffest auf dem Hubertushof ein.

Viele Köstlichkeiten

Zur Kartoffelernte wurde von den Schneggahüslern wieder die leckere Grösti-Pfanne mit Kartoffeln und Speck gerührt, die sich auch Landesrat Erich Schwärzler munden ließ. Ebenso feierten Elisabeth Zeiner-Salzmann, Geschäftsführerin des Vereins vom Ländle Bur, Pfarrer Gottfried Wegleitner, Bürgermeister Eugen Gabriel, Vizebürgermeisterin Ilse Mock und viele andere das am Nachmittag immer sonniger werdende Hoffest. Ebenso war „Helgas Lädele“ mit Kartoffeln, Gemüse und weiteren Hoferzeugnissen während des Festes geöffnet. Für die herzliche Bewirtung, die Zubereitung der Speisen und das Kinderprogramm sorgte die 1. Vorarlberger Guggamusig Schneggahüsler Frastanz.

Bunte Marktstände

Einen glanzvollen musikalischen Rahmen bereiteten die Jungmusik Frastanz unter der Leitung von Martina Gabriel und die Band „Partyfeuer“ mit Schlagern und Evergreens. Zahlreiche Marktstände verwandelten den Hubertushof zum Erntedankfest in einen bunten Markt: Faire Erzeugnisse vom Weltladen, selbstgestrickte Mützen und Socken für den Winter vom Kneipp Aktiv Club zugunsten der Aktion Stunde des Herzens, Honigspezialitäten vom Bienenzuchtverein Im Höfle und vieles weitere mehr.