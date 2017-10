Erntedank mit Kindern und Kartoffeltag für den guten Zweck

Dornbirn. Am Sonntag standen die Kinder der Pfarrgemeinde Hatlerdorf bei der Erntedankfeier im Mittelpunkt. Kindgerecht gestaltet wurde der Familiengottesdienst und auch die Zeit um 10.30 Uhr war familienfreundlich. So waren die Kleinen aus den Kindergärten des größten Stadtberzirks und die Größeren aus den Volksschulen eifrig bei der Sache. Die schöne Tradition, einmal für einen reich gedeckten Tisch zu danken, wird alljährlich während der Erntezeit begangen. Die Kinder mit ihren mitgebrachten Körbchen wurden von Pfarrer Christian Stranz gesegnet und anschließend mit ihren Familien zum Kartoffelessen eingeladen. Im Rahmen der Feier wurde Heidi Liegel aus Altach vorgestellt, die nun als Jugendleiterin in den Stadtbezirken Hatlerdorf und Oberdorf tätig sein wird. Wie reich der Tisch bei uns gedeckt ist, war anschließend im Pfarrheim wieder einmal deutlich zu sehen. Die Frauen der Missionsrunde Hatlerdorf unter Hedwig Pfister zogen alle Register mit „g’sott’na Grumpora und Käs“, dazu gab es wie gewohnt Aufstriche in allen Variationen. Der Erlös vom Kartoffeltag kommt Menschen zugute, auf deren Tisch nur das Allernötigste vorhanden ist. Mit dem „Projekt Albanien“ werden bedürftige Menschen im Norden des Landes mit Mehl und Öl versorgt, um den Winter überleben zu können.