Ernst von Siemens Musikpreis an Pianisten Aimard

Der 59-Jährige sei eine Lichtgestalt und internationale Schlüsselfigur im Musikleben der heutigen Zeit, begründete das Kuratorium der Ernst von Siemens Musikstiftung seine Entscheidung. Als Laudator wurde der Komponist und Dirigent George Benjamin erwartet.

Aimard fing mit sechs Jahren mit dem Klavierspiel an und wechselte später an das Conservatoire Supérieur de Paris. Mittlerweile gibt er Konzerte in aller Welt. Bei der Preisverleihung spielt der 59-Jährige unter anderem Stücke von György Ligety und Vassos Nicolaou.

Der Musikpreis gilt als eine der weltweit renommiertesten Würdigungen der klassischen Musik. Neben dem Hauptpreis gibt es auch Förderpreise für Komponisten. Sie gehen in diesem Jahr an den Schweizer Michel Pelzel, an Simon Steen-Andersen aus Dänemark und an die Schwedin Lisa Streich.

(APA/dpa)