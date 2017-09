Erneuter Bergsturz in der Schweiz – Gebäude zerstört

Ortschaft Bondo wurde schwer getroffen - © APA (Keystone/Archiv)

In der Schweiz hat es am späten Donnerstagabend oberhalb von Bondo erneut einen Bergsturz gegeben. Dabei wurden mehrere Gebäude zerstört und die Zufahrt zum Tal blockiert. Christian Gartmann, Sprecher der Gemeinde Bregaglia, sagte, die Situation sei für die Leute in der Nacht im Bergsturzgebiet “dramatisch gewesen mit dem Lärm und der Kulisse”.