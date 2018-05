Die Stürme richteten ein Chaos an

Die Stürme richteten ein Chaos an ©APA (AFP)

Die Stürme richteten ein Chaos an ©APA (AFP)

Erneut zahlreiche Tote bei Stürmen in Indien

Bei schweren Stürmen sind in Indien mehr als 25 Menschen ums Leben gekommen. Im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh gab es am Sonntag mindestens 17 Tote, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde auf Twitter mitteilte. Zudem starben demnach vier Kinder im östlichen Bundesstaat Westbengalen, fünf Menschen im südlichen Andhra Pradesh und ein weiterer in der Hauptstadt Neu Delhi.

Indische Medien berichteten, die Gesamtzahl der Todesopfer liege bei mehr als 40. Blitzeinschläge und Hauseinstürze waren den Berichten zufolge die häufigsten Ursachen. Starker Wind entwurzelte in verschiedenen Teilen des südasiatischen Landes Bäume und behinderte den Straßen- und Luftverkehr. Am Flughafen von Neu Delhi mussten zahlreiche Flüge umgeleitet werden.

Staubstürme mit hoher Windstärke kommen in Indien vor der im Juni beginnenden Monsunzeit häufig vor. Vor knapp zwei Wochen kamen mehr als 100 Menschen bei einem solchen Sturm ums Leben. Auch für Montag und Dienstag wurden im Nordwesten des Landes Gewitter vorhergesagt.