Erneut Verletzte bei Perchtenlauf in Kärnten

Am Sonntagnachmittag hat es einen weiteren Zwischenfall bei einem Perchtenlauf in Kärnten gegeben. In Zell bei Ebenthal (Bezirk Klagenfurt), wurde eine 33-jährige Frau von einer Perchte am Oberkörper gepackt, wobei beide zu Boden stürzten, teilte die Polizei mit. Die Frau erlitt dabei Verletzungen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Die Frau konnte nach ambulanter Behandlung das Klinikum wieder verlassen. Die Identität der Perchte, ein 22-jähriger Mann aus Maria Elend, wurde ermittelt. Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Am vergangenen Wochenende war ein Perchtenlauf in der Gemeinde Völkermarkt außer Kontrolle geraten. Es gab mehrere Verletzte. Zwischenfälle gab es auch bei einem Perchtenlauf in Magdalensberg.