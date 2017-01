Erneut toter Schwan in Mur bei Graz entdeckt

Erst in der vergangenen Woche waren fünf tote Schwäne in der Mur bei Kalsdorf entdeckt worden – wie am Freitag bekanntgegeben wurde, waren sie alle mit dem Aviäre Influenza Typ A(H5N8) infiziert. Das am Sonntag gefundene Tier soll nun ebenfalls untersucht werden.

(APA)