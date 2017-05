Erneut Toter bei Protesten in Venezuela

Kein Ende der Proteste in Venezuela - © APA (AFP)

Bei den anhaltenden Protesten gegen die Regierung in Venezuela ist erneut ein Demonstrant ums Leben gekommen. Der 20-Jährige starb am Sonntag in einem Krankenhaus der nordöstlichen Stadt Lecheria im Teilstaat Anzoategui, wie die venezolanische Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann war laut Medienberichten tags zuvor bei einer Demonstration – neben weiteren Menschen – verletzt worden.