Erneut Tausende bei elegantem “Diner en blanc” in Paris

Rund 8.000 Menschen trafen sich vor dem Pariser Rathaus - © APA (AFP)

Tausende Menschen haben in Paris am alljährlichen Diner en Blanc – dem Abendessen in Weiß – teilgenommen. Zu dem feinen Event trafen sich nach Veranstalterangaben am Donnerstagabend rund 8.000 Menschen vor dem Rathaus der französischen Hauptstadt. Sie ließen sich auch von der Anschlagsgefahr nicht die Freude an dem gemeinsamen Abendessen nehmen.