Erneut schwere Waldbrände in Portugal

3.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz - © APA (AFP)

In Portugal wüten erneut schwere Waldbrände. Nach Angaben des Zivilschutzes bekämpften am Donnerstag fast 3.000 Feuerwehrleute 80 Brände. Das größte Feuer brach nahe der Stadt Abrantes im Zentrum des Landes aus. Alleine dort waren 650 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Behörden mussten in dieser Region insgesamt vier Dörfer evakuieren.