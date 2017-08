Erneut Schwere Sachbeschädigung und Raubversuch in Wien

Bereits am 15. August hat ein 17-Jähriger zusammen mit drei weiteren Männern die Fassade einer Diskothek beim Donauplex in Wien-Donaustadt beschädigt und das Sicherheitspersonal attackiert. Allen Tatverdächtigen war danach die Flucht gelungen. In der Nacht auf Sonntag schlug der rabiate Bursche erneut zu – am selben Ort. Diesmal schnappte ihn die Polizei.

Mit Glasflaschen und Fahrradsätteln hatten die Tatverdächtigen die Glasfassade des Lokals beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Der Vorfall wurde damals durch eine Videoaufzeichnung dokumentiert. Am Sonntag gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei erneut zum Donauplex gerufen, da der Jugendliche wiedererkannt worden war. Die Beamten hielten den mutmaßlichen Täter an. Noch während die Polizisten mit der Klärung der Sachlage beschäftigt waren, wurden sie von mehreren Zeugen informiert, dass derselbe Mann soeben versucht habe, einem 19-Jährigen die Armbanduhr zu entreißen. Außerdem habe er ihn durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt. Der 17-jährige Tschetschene wurde festgenommen und befindet sich in Haft. Bei der Durchsuchung wurden ein Messer sowie eine weitere hochpreisige Armbanduhr – deren Besitzer der Festgenommene bisher verschwieg – sichergestellt. (APA)