Erneut Randale Linksextremer in Athen

Bereits in der Nacht auf Samstag hatten sogenannte Autonome die Polizei mit Brandflaschen angegriffen. Verletzt wurde niemand.

In dem Stadtteil Exarchia und dem dort liegenden Gebäudekomplex des Polytechnikums kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Der Stadtteil gilt als Hochburg der Autonomen-Szene in Athen. Autonome, aber auch Drogenhändlerbanden haben dort seit Jahren die Oberhand gewonnen. Die Post und mehrere Banken haben ihre Filialen in Exarchia in den vergangenen Jahren geschlossen.

(APA/dpa)