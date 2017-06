Erneut Proteste gegen Regierung in Venezuela

Die Opposition geht seit Wochen auf die Straßen - © APA (AFP)

Tausende Menschen haben in Venezuela erneut für den Rücktritt des Präsidenten Nicolas Maduro demonstriert. Sie zogen am Samstag in der Hauptstadt Caracas vor Militäreinrichtungen und forderten Neuwahlen und ein Ende der “brutalen Repressionen”. Maduro sagte derweil, mehrere Verdächtige seien wegen der Vorbereitung eines Staatsstreichs festgenommen worden. Sie würden “streng bestraft”.