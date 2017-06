Erneut Proteste gegen Maduro – Ein Jugendlicher getötet

Die Demonstranten wurden von Militär und Polizei auch diesmal daran gehindert, durch die Hauptstadt Caracas zu ziehen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Mit dem neuerlichen Todesopfer steigt die Zahl der Toten bei den fast täglichen Protesten und Straßenschlachten seit April auf 74.

Konservative und rechtsgerichtete Regierungsgegner kämpfen für Maduros Amtsenthebung und vorgezogene Wahlen. Sie machen den Staatschef für die schwere Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land verantwortlich, die zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt hat.

Die Opposition, die im Parlament über die Mehrheit verfügt, lehnt Maduros Initiative zur Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung ab. Sie wirft dem Präsidenten vor, diese Versammlung mit seinen Anhängern besetzen zu wollen. Maduro beschuldigt seinerseits die Regierungsgegner, mit Unterstützung der USA einen Staatsstreich gegen ihn zu planen.

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) konnte sich unterdessen bei ihrer Vollversammlung nicht zu einer gemeinsamen Erklärung zur Krise in Venezuela durchringen. “Das zeigt unsere Unfähigkeit, uns zu einigen, während in den Straßen von Caracas und vielen anderen Städten in Venezuela weiter Gewalt und Unterdrückung herrschen”, sagte der mexikanische Außenminister Luis Videgaray am Montag in Cancun.

(APA/ag./dpa)