Erneut Proteste gegen die Regierung in Rumänien

Die Proteste gegen die Regierung in Rumänien halten an: Bereits den siebenten Tag in Folge gingen am Montag landesweit tausende Menschen auf die Straße. In der Hauptstadt Bukarest versammelten sich am Abend rund 10.000 Demonstranten. Auch in anderen rumänischen Städten gab es wieder Kundgebungen.