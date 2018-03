Erneut österreichische Drohnen bei ukrainischer OSZE-Mission

Nach einer eineinhalbjährigen Pause wird die OSZE-Sonderbeobachtermission (SMM) in der Ukraine erneut Camcopter S-100-Langstreckendrohnen des österreichischen Herstellers Schiebel zur Überwachung des Waffenstillstands im Donbass einsetzen. Dies bestätigte am Dienstagabend eine SMM-Sprecherin, für Mittwochnachmittag war die offizielle Präsentation in der Ostukraine geplant.

Die Mission habe ein neuen Dienstleistungsvertrag unterzeichnet und werde nach einer Testphase den Betrieb von Langstreckendrohnen wieder aufnehmen, erklärte die Sprecherin. “Unser externer Partner, der in einer Ausschreibung den Zuschlag bekam, hat für die Dienstleistung Drohnen vom Typ Camcopter S-100 ausgewählt”, antwortete sie.

Die unbemannten, hubschrauberartigen S-100, die über einen Einsatzradius von 200 Kilometern verfügen, waren zuvor seit dem Oktober 2014 zur Überwachung der Minsker Waffenstillstandsabkommen in der Ostukraine eingesetzt worden. Elektronische Störangriffe und Boden-Luft-Geschoße im Rebellengebiet erschwerten jedoch ihre Anwendung. Zumindest vier Schiebel-Drohnen der OSZE, die laut Medienberichten jeweils 320.000 Euro kosten, wurden 2015 und 2016 schwer beschädigt oder zerstört.

Pläne der OSZE, nichtsdestotrotz Langstreckendrohnen einzusetzen, waren Mitte Februar 2018 bekannt geworden. Damals hatte das russische Außenministerium einen Ausschnitt eines Gesprächs veröffentlicht, in dem OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz gegenüber Russlands Außenminister Sergej Lawrow die erneute Verwendung dieses Drohnentyps angekündigt hatte.