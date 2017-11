Erneut Menschenrechtlerin in Kolumbien ermordet

In der kolumbianischen Unruheprovinz Tumaco ist erneut eine Menschenrechtlerin ermordet worden. Wie die Tageszeitung "El Tiempo" laut Kathpress berichtete, handelt es sich bei dem Opfer um die Kommunalpolitikerin Luz Yeni Montano (48), die sich auch kirchlich in der Diözese Tumaco im Südwesten Kolumbiens engagiert hatte.

Das Attentat ereignete sich bereits am Sonntag, nur wenige Stunden nach einer Demonstration gegen Korruption und die Gewalt gegen Menschenrechtler und soziale Aktivisten in Kolumbien.

Arnulfo Mina, Generalvikar der Diözese Tumaco, zeigte sich gegenüber der Zeitung erschüttert: “Wir bleiben ohnmächtig zurück, denn die Dinge verbessern sich einfach nicht und die Morde gegen einfach weiter.” Es gebe in der Unruheprovinz immer wieder Kämpfe zwischen bewaffneten Banden, die aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 25 Jahren bestünden, so Mina weiter. Zudem konsumierten immer mehr Kinder und Jugendliche psychotrope Drogen. Die Situation sei nur durch soziale Investitionen in den Griff zu bekommen, mahnte Mina. Kommunalpolitiker Pablo Leyton sagte der Zeitung: “Die Gewalt in Tumaco hat unvorstellbare Ausmaße angenommen.”