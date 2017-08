Erneut Leichenteil in Hamburger Gewässer gefunden

Die Leichenteile sollen zu einer vermissten Frau gehören - © APA Symbolbild/dpa)

Nach den Funden der vergangenen Tage ist am Mittwoch an einer Schleuse im Stadtteil Rothenburgsort in Hamburg erneut ein Körperteil entdeckt worden, wie die deutsche Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass alle Leichenteile zu einer 48-Jährigen gehören, die seit dem 1. August vermisst wird und mutmaßlich getötet wurde.