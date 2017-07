Erneut Journalist in Mexiko getötet

Mexiko ist das Land mit der dritthöchsten Mordrate an Journalisten - © APA (AFP)

In Mexiko ist erneut ein Journalist erschossen worden. Der honduranische Kameramann Edwin Rivera Paz wurde nach Angaben der Behörden am Sonntag am helllichten Tag in Acayucan im Osten des Landes getötet. Rivera ist bereits der siebente getötete Journalist in Mexiko in diesem Jahr.