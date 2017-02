Erneut große Straßenproteste gegen Regierung in Rumänien

Tausende Menschen gingen auf die Straße - © APA (AFP)

In Rumänien sind am Mittwochabend landesweit erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen eine von der sozialliberalen Regierung beschlossene Einschränkung des Kampfes gegen Korruption zu protestieren. Allein in Bukarest demonstrierten mindestens 10.000 Menschen, mehrere Tausend waren es in mindestens sechs weiteren Städten. Insgesamt zählten die Medien Proteste in 46 Ortschaften.