Erneut Flüchtlingscamps in Paris geräumt

Es war die 35. Räumaktion in Paris - © APA (AFP)

In Paris sind erneut Flüchtlingscamps auf offener Straße mit insgesamt fast 2.500 Bewohnern geräumt worden. Die Flüchtlinge, die in der Umgebung eines Aufnahmezentrums im Norden der französischen Hauptstadt ausharrten, wurden am Freitag in der Früh mit Bussen in Sporthallen in der Region gebracht, wie die Behörden mitteilten. Im Einsatz waren 350 Polizisten.