Erneut flohen Tausende vor philippinischem Vulkan Mayon

Auf den Philippinen sind Tausende weitere Menschen vor dem drohenden Ausbruch des Vulkans Mayon geflohen. Mittlerweile seien mehr als 56.000 Anrainer in Notunterkünften untergebracht, teilte das Rote Kreuz am Mittwoch mit. Ihre Zahl sei rasch gestiegen, nachdem die Sperrzone rund um den Mayon von einem Umkreis von sechs auf neun Kilometer ausgeweitet worden war, sagte Rose Rivero vom Roten Kreuz.

Die Zustände in den Notunterkünften sind prekär. Viele Menschen müssen auf dem blanken Fußboden schlafen. Im Schnitt müssen sich 50 Menschen eine Toilette teilen, wie Rivero ausführte. Auf Grundlage der Erfahrungen mit dem Mayon in der Vergangenheit sei zu befürchten, dass die Menschen erst in drei bis vier Monaten in ihre Häuser zurückkehren könnten.