Wie bei dem Erdbeben am vergangenen Montag lag das Zentrum erneut in der Ägäis zwischen dem türkischen Bezirk Karaburun und der griechischen Insel Lesbos. Über Opfer oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Bei dem Beben vom Montag mit einer Stärke von 6,4 war auf Lesbos eine Frau in den Trümmern ihres Hauses ums Leben gekommen. In der Nacht auf Samstag folgte bereits ein weiteres Beben der Stärke 4,7 in der Region.

(APA/dpa)