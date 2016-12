Erneut Einbruchsserie im oberösterreichischen Salzkammergut

Polizei überprüft Zusammenhänge zwischen den Straftaten - © APA (Webpic)

Die Polizei ermittelt in einer neuerlichen Einbruchsserie im oberösterreichischen Salzkammergut. Ein Unbekannter suchte in der Nacht auf Donnerstag in Gmunden am Traunsee insgesamt elf Geschäfte heim. Erst am vergangenen Dienstag waren Einbrüche in Läden im nahen Ebensee entdeckt worden.