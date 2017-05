Erneut ein Toter bei Protesten gegen Venezuelas Staatschef

Die Zahl der Toten seit Beginn der Protestwelle gegen Maduro Anfang April stieg damit auf 32.

In Caracas hatten sich am Mittwoch erneut tausende Gegner des Staatschefs zu einem “Mega”-Protest versammelt, um gegen die von ihm angestrebte neue Verfassung zu demonstrieren. Als die Demonstranten in die Innenstadt ziehen wollten, wo Maduro gerade eine Rede vor tausenden Anhängern hielt, wurden sie von der Polizei gestoppt.

Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse ein. Mehrere Demonstranten wurden von Fahrzeugen der Nationalgarde überfahren. Demonstranten warfen Brandsätze und Steine und zündeten Barrikaden an. Bei den Zusammenstößen geriet mindestens ein Demonstrant in Brand, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Viele weitere Menschen wurden demnach verletzt, darunter auch zwei Abgeordnete der Opposition.

Maduro hatte am Montag angekündigt, eine Verfassunggebende Versammlung einzuberufen, die eine neue Verfassung erarbeiten soll. Die 500 Mitglieder der Versammlung sollen demnach vor allem aus der arbeitenden Bevölkerung und gesellschaftlichen Gruppen wie Gewerkschaften stammen, nicht aber aus den politischen Parteien. Die Opposition spricht von “Verfassungsbruch” und “Putsch” und läuft Sturm gegen das Vorhaben.

In Venezuela gehen seit Anfang April Tag für Tag Demonstranten – Unterstützer und Gegner der Regierung – auf die Straßen und liefern sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Die Opposition kämpft für vorgezogene Parlamentswahlen und eine Volksabstimmung über die Absetzung des Staatschefs, dessen Mandat regulär im Jänner 2019 endet. Die Regierungsgegner machen Maduro vor allem für die schwere Wirtschaftskrise in dem ölreichen südamerikanischen Land verantwortlich.

(APA/Ag.)