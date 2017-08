Erneut Deutsch-Türkin aus politischen Gründen inhaftiert

In der Türkei gibt es offenbar einen weiteren Fall einer aus politischen Gründen inhaftierten deutschen Staatsbürgerin. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte am Freitag mit, dass eine Rechtsanwältin mit deutschem und türkischen Pass in den vergangenen Tagen in Polizeigewahrsam genommen worden sei. Die Deutsch-Türkin könnte “wegen Vorwürfen politischer Natur” festgesetzt worden sein, hieß es.

Außenamtssprecher Martin Schäfer sagte, dass die türkische Polizei Verdächtige bis zu 14 Tage in Polizeigewahrsam halten könne. Während dieser Zeit sei eine konsularische Betreuung durch die deutsche Botschaft “explizit ausgeschlossen”. Bisher hatte es aus dem Auswärtigen Amt geheißen, dass neun Deutsche in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert seien, darunter der Journalist Deniz Yücel und der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner. Der deutsche Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, wird Yücel am Dienstag und Steudtner am Mittwoch kommender Woche im Gefängnis besuchen. Das Auswärtige Amt hatte vor einigen Tagen von den türkischen Behörden eine entsprechende Zusage bekommen. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte der Türkei in einem Interview mit der Online-Zeitung “Buzzfeed News Deutschland” vorgeworfen, Yücel als “Geisel” in Gefangenschaft zu halten. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken