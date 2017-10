Erneut Chaosnacht im Athener Viertel Exarchia

Zahlreiche Touristen beobachteten aus der Ferne das Spektakel, wie Augenzeigen der Deutschen Presse-Agentur sagten. “Die öffentliche Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Es ist eine No-go-Area”, sagte ein Beobachter.

Der Stadtteil gilt als Hochburg der Autonomen-Szene in Athen. “Es ist so, als wäre der Exarchia nicht Teil des griechischen Staates”, sagte der Stadtrat Giorgos Apostolopoulos im Rundfunk. Autonome haben dort seit Jahren die Oberhand gewonnen. Die Post und mehrere Banken haben ihre Exarchia-Filialen in den vergangenen Jahren geschlossen und das Stadtviertel ist eine Art Sehenswürdigkeit für Krisentouristen geworden. Neugierige Besucher lassen sich von Einheimischen die “No-go-Zone” Exarchia zeigen. Dort gibt es alternative Musikbars und alte traditionelle Athener Tavernen sowie Freilichtkinos.

(APA/dpa)