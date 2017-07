Erneut Bankomat in Kärnten geknackt

Nicht in allen Fällen kamen die Diebe an das Geld - © APA (Symbolbild)

Erneut haben in der Nacht auf Freitag Bankomat-Knacker in Kärnten zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, betraten unbekannte Täter gegen 3.25 Uhr das Foyer einer Bank im Bezirk Wolfsberg. Mit mitgebrachtem Werkzeug brachen sie das Gerät auf und stahlen Geld, danach flüchteten sie mit einem Auto. Es war bereits der vierte derartige Coup in diesem Monat in Kärnten.