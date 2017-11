Erneut Aufregung in Altach um Loacker Recycling

Götzner Müllverwerter hat um einen Ausbau angesucht

Altach. Der Streit zwischen der Gemeinde Altach und der direkt an das Ortsgebiet angrenzenden Recycling Firma Loacker zieht sich schon seit einigen Jahren. Stein des Anstoßes in der Gemeindestube und bei den betroffenen Anrainern ist eine Shredderanlage, welche Müll zerkleinert. Nun hat die Firma um eine Erweiterung der Anlage angesucht. Neben dem Shredder soll eine Sortieranlage gebaut werden, die den zerkleinerten Müll mittels Röntgenstrahlen in metallischen und nichtmetallischen Müll trennen soll. In einem Informationstreffen mit den Anwohnern in der Aula der Altacher Volksschule, erklärte Bürgermeister Gottfried Brändle die Pläne und stellte den Standpunkt der Gemeinde dar: „Wir sind nicht grundsätzlich gegen Loacker, sehr wohl glauben wir aber, dass die Shredderanlage am falschen Standort steht. Mit dem neuen Bauansuchen befürchten wir eine weitere Ausdehnung der Betriebszeiten des Shredders.“ Der Ärger und die Aufregung der Anrainer über den ungeliebten Nachbarn, war auch am Abend sehr groß, oft kochten die Emotionen hoch. Seitens der Gemeinde versprach Bürgermeister Brändle alle rechtlichen Schritte zu prüfen um die Erweiterung zu vermeiden.