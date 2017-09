Ernährungsexperten: Schulfach “Essen” soll eingeführt werden

Ernährungsexperten fänden die Einführung des Schulfaches "Essen" sinnvoll. - © DPA

Das Ernährungsverhalten wird schon in der Kindheit geprägt. Neben dem Elternhaus kommt vor allem den ersten Bildungseinrichtungen große Bedeutung zu, was Bewusstsein, Verständnis und auch die praktische Umsetzung von “guter Ernährung” betrifft. Ein Schulfach “Essen” wäre also durchaus sinnvoll, meinten Experten für “Ernährungsbildung” in Wien im Rahmen einer Tagung.