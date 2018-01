Ermittlungen nach Zugsunglück in Mailand

Nach dem Zugsunglück mit drei Todesopfern und sechs Schwerverletzten am Donnerstag in Mailand laufen Ermittlungen zur Instandhaltung der Bahnlinie, auf der sich das Unglück ereignet hat, auf Hochtouren. Der Bahnnetzbetreiber RFI stellte ein "Strukturversagen der Gleise" fest. Die Ermittler prüfen nun die Blackbox des Zuges.

Der Zug der lombardischen Bahngesellschaft Trenord mit 350 Personen an Bord – vor allem Studenten und Pendler – war am Donnerstag um 5.30 Uhr in Cremona abgefahren und hätte am Mailänder Bahnhof “Porta Garibaldi” eintreffen sollen. Premier Paolo Gentiloni kündigte empfindliche Strafen für etwaige Verantwortliche des Unglücks an.