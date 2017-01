Ermittlungen nach tödlichem Skiunfall von Mädchen in Tirol

Obduktion und Sachverständigengutachten wurden angeordnet - © APA (Webpic)

Nach dem tödlichen Skiunfall eines sechsjährigen Mädchens aus Deutschland am Sonntag in Söll im Bezirk Kufstein ist das Kind am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft obduziert worden. Demnach war das Mädchen an hohem Blutverlust und einer Luftembolie gestorben, teilte die Polizei mit. Außerdem nahm ein Sachverständiger für Pistensicherheit seine Ermittlungen auf.