Ermittlungen nach Schiffskollision in NÖ eingestellt

Nach einer Kollision bei der traditionellen Sonnwendfahrt in der Wachau im Juni 2016 - ein Schiff mit dem damaligen LH Erwin Pröll (ÖVP) an Bord war gerammt worden - hat die Staatsanwaltschaft Krems die strafrechtlichen Ermittlungen eingestellt. Den beiden Kapitänen "kann kein strafrechtliches Verhalten vorgeworfen werden", bestätigte Sprecher Franz Hütter am Freitag einen "NÖN"-Onlinebericht.

Der Zwischenfall hatte sich am späten Abend des 18. Juni 2016 ereignet. Das gecharterte Schiff, auf dem sich neben dem niederösterreichischen Landeshauptmann zahlreiche Prominente befanden, wurde auf der Donau bei Dürnstein (Bezirk Krems-Land) von einem zweiten Schiff touchiert. Vier Personen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft verletzt, davon eine schwer und drei leicht.

In Folge wurde gegen die Kapitäne der beiden Schiffe wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gemeingefährdung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft holte Sachverständigen-Gutachten ein. Demnach hatte eine Verklemmung des Ruders die MS Schönbrunn manövrierunfähig gemacht und war Ursache für die Notsituation, in der die MS Austria gerammt wurde. Nun wurden die Erhebungen eingestellt. Sollte es Forderungen geben, werden diese auf den Zivilrechtsweg verwiesen.