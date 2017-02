Ermittlungen nach Mordverdacht in Bregenz auf Hochtouren

Details zur Tat waren vorerst nicht bekannt - © APA

Am Tag nach dem gewaltsamen Tod einer 65-jährigen Frau in Bregenz sind die Ermittlungen weiter auf Hochtouren gelaufen. Weitere Details zum Ablauf des Geschehens bzw. zum Motiv der Tat waren vorerst aber nicht bekannt. Die Polizei will am Dienstagnachmittag (15.00 Uhr) in einer Pressekonferenz ausführlich informieren.