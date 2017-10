Ermittlungen nach Großbrand bei Entsorger laufen

Das Feuer hatte die Einsatzkräfte über viele Stunden beschäftigt - © APA (FF EISENSTADT)

Nach dem Großbrand bei einem Entsorgungsbetrieb in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) läuft die Ursachenforschung durch die Polizei auf Hochtouren. Aufgrund des bisherigen Ermittlungsstandes will man vorerst weder Brandstiftung noch Selbstentzündung oder Fahrlässigkeit ausschließen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit.