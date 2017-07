Ermittlungen nach Doppelmord in Linz laufen

Einer Aussage des Dritten Nationalratpräsidenten Norbert Hofer (FPÖ), wonach die Polizei den Angehörigen von einem Trauergottesdienst aus Sicherheitsgründen abgeraten hätte, widersprach Furtner. “Wir haben weder aus Sicherheitsgründen noch aus anderen Gründern zur Absage oder Durchführung geraten. Das ist die alleinige Angelegenheit und Entscheidung der Familie.” Hofer schrieb am Freitagabend in einem Facebook-Posting: “Ich bin mehr als besorgt, weil die Polizei den Angehörigen aus Sicherheitsgründen dringend geraten hat, den Gottesdienst abzusagen.”

Die Polizei stehe laut Furtner in sehr engem Kontakt mit der Familie und den Angehörigen, Hofer habe seines Wissens nach keinen Kontakt zur Familie. Die Familie des ermordeten Linzer Ehepaares biete die Öffentlichkeit auch um Abstand, um die Trauerarbeit bewältigen zu können.

Der oberösterreichische Landespolizeidirektor Andreas Pilsl soll am Montag in der Sitzung der Landesregierung Bericht zum aktuellen Ermittlungsstand erstatten. Das kündigte das Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) im Vorfeld an.

Der Doppelmörder soll eine “narzisstische Persönlichkeitsstörung” haben, berichtet die Kronen Zeitung und zitiert dazu den Psychologen und Gerichtsgutachter Barnabas Strutz. “Aus meiner Sicht handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen typischen Narzissten. Er hätte sich sicher nicht, wie er behauptet hat, das Leben genommen. Denn solche Menschen sind nicht nur feige, sondern auch sehr wehleidig”, so Strutz. Das Paar habe der Täter ausgewählt, weil es sich am wenigsten wehren konnte.

Laut “Kurier” soll der Linzer Doppelmörder IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi und diverse IS-Gräuel in den sozialen Medien gelobt haben. Auf elektronischen Geräten des Verdächtigen sind Hinweise gefunden worden, dass dieser die Ideologie der Terrormiliz IS geschätzt haben soll.

