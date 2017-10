Ermittlungen gegen Weinstein Company in New York

Die Headquarters der Weinstein Company - © APA (AFP/GETTY)

Nach den Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfen gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein hat New Yorks Generalstaatsanwalt Medienberichten zufolge Ermittlungen gegen die Weinstein Company aufgenommen. Wie die “New York Times” berichtete, beantragte das Bürgerrechtsbüro der Generalstaatsanwaltschaft am Montag eine lange Liste an Dokumenten von der Filmproduktionsgesellschaft.