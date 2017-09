Ermittlungen gegen Österreicher wegen Kinderpornos

© DPA

Die serbische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Kinderpornografie gegen ein Ehepaar aus Österreich. Der 47-Jährige und seine 35 Jahre alte Frau seien Ende August in der Ortschaft Backo Petrovo Selo festgenommen worden, hieß es am Dienstag in lokalen Medien. Die Beschuldigten sollen Fotos und Videos von nackten oder halb nackten Mädchen gemacht und im Internet angeboten haben.